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Hint GPIL Limited pelet ve cevher zenginleştirme kapasitesini artırmak için 48 milyon $ sermaye harcaması yapacak

Cuma, 17 Şubat 2023 13:40:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Power and Ispat Limited (GPIL) pelet üretim kapasitesini artırmak ve cevher zenginleştirme tesisi inşa etmek amacıyla 4 milyar INR (48 milyon $) sermaye harcaması yapacak.

Şirketin pelet üretim kapasitesinin mevcut yıllık 2,7 milyon mt’dan yıllık 5,7 milyon mt seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

Öte yandan şirketin Chhattisgarh’ta yer alan demir cevheri madenlerinin kapasitesi yıllık 2,36 milyon mt’dan yıllık 6 milyon mt seviyesine çıkarılacağı için yıllık 6 milyon mt kapasiteli yeni cevher zenginleştirme tesisi bu sahaya inşa edilecek.

GPIL ayrıca yetkililerden gerekli izinleri almayı beklediği 1 milyon kapasiteli bir çelik tesisi de inşa ediyor. Bu sayede kütük üretim kapasitesi yıllık 400.000 mt’dan yıllık 500.000 mt’a yükselecek ve çelik şerit, galvanizleme ve ERW boru üretiminde kullanılan haddehane de yenilenecek.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Yatırım 

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