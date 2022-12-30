Hint GIPL’nin yönetim kurulu ikinci pelet tesisinin inşasına onay verdi

Cuma, 30 Aralık 2022 09:44:53 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Ispat and Power Limited (GIPL) yönetim kurulu, yıllık 2,7 milyon mt kapasiteli ikinci bir pelet tesisinin inşasına onay verdi.

İkinci tesisle birlikte şirketin toplam üretim kapasitesi yıllık 5,4 milyon mt seviyesine çıkacak.

Yönetim kurulu ayrıca cevher zenginleştirme tesisi kurulmasına da onay verdi. Söz konusu projeler toplam yaklaşık 122 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek.

Şirket aynı zamanda Ari Dongri madenlerinin üretim kapasitesini mevcut yıllık 2,35 milyon mt’dan yıllık 6 milyon mt seviyesine çıkarmayı da önerdi.

Projelerin 18 ayda tamamlanması planlanıyor.