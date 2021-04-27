Odisha eyaleti paslanmaz çelik ithalatına yeniden antidamping vergisi ve telafi edici vergilerin getirilmesini istiyor

Salı, 27 Nisan 2021 16:40:38 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümetinin merkezi hükümetle iletişime geçerek, yerli üreticiyi desteklemek amacıyla paslanmaz çelik ithalatına yönelik antidamping vergisinin ve telafi edici verginin vakit kaybedilmeden yeniden uygulanmaya başlamasının talep edildiği belirtildi.

Odisha eyalet hükümetinin merkezi hükümetle yaptığı görüşmelerde, eyaletin sanayiyi paslanmaz çelik üretimine bağlayan bir ‘ekosistem’ oluşturduğu, katma değeri artırmak için ‘paslanmaz çelik parkları’ kurduğu ve bu girişimlerin, paslanmaz çelik ithalatının kontrolsüz bir şekilde ülkeye girmesinden olumsuz etkileneceği ifade edildi.

Parlamentonun 2021-2022 mali yılı için yaptığı bütçe görüşmelerinde, paslanmaz çelik ithalatına uygulanan antidamping vergisinin ve telafi edici verginin kaldırılması kararlaştırılmıştı.