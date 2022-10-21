Nucor’un net kârı üçüncü çeyrekte azaldı

Cuma, 21 Ekim 2022 10:04:21 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,69 milyar $ konsolide net kâr veya hisse başına 6,50$ kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte 2,56 milyar $ konsolide net kâr veya hisse başına 9,67$ kâr ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise 2,13 milyar $ konsolide net kâr veya hisse başına 7,28$ kâr bildirmişti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış geliri ikinci çeyrekte kaydedilen 11,79 milyar $’a kıyasla %11 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kaydedilen 10,31 milyar $’a kıyasla %2 artışla 10,50 milyar $ oldu.

Nucor üçüncü çeyrekte ton başına ortalama satış fiyatının çeyreklik bazda %3 düştüğünü ve yıllık %14 arttığını belirtti. Şirket dışında yapılan satışlar ikinci çeyreğe kıyasla %8 ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %11 düşüşle 6.415.000 ton seviyesinde yer aldı.

Çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar çeyreklik bazda %9 ve yıllık %10 düşüş gösterdi. Şirket içinde yapılan sevkiyatlar üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekte kaydedilen %22’ye ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %21’e kıyasla toplam sevkiyatların %22’sini oluşturdu. Bununla birlikte şirket dışına yapılan nihai mamul sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %2 ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %1 düşüş kaydetti.

Nucor tarafından yapılan açıklamada, kârındaki düşüşte çoğunlukla çelik tesislerinden elde edilen kârlılığın ikinci çeyreğe kıyasla azalmasının etkili olduğu belirtildi. Özellikle sac ve levha tesislerindeki düşük sevkiyatlar çelik tesislerinden elde edilen kârlılığın düşmesine yol açtı. Çelik segmentinin güçlü üçüncü çeyrekte bir seyir gösterdiği ve kârının ikinci çeyreğe kıyasla hafifçe azaldığını ifade eden Nucor, doğrudan indirgenmiş demir faaliyetlerinden elde edilen kârda meydana gelen artışın hurda faaliyetlerinden elde edilen kârdaki düşüşü dengelemesine bağlı olarak hammadde segmentinden elde ettiği kârın arttığını dile getirdi.

Şirket ayrıca dördüncü çeyrekte net kârının üçüncü çeyreğe kıyasla azalmasını, çelik tesislerinden elde edilen kârlılığının ortalama satış fiyatları ile satış tonajlarındaki düşüşe bağlı olarak önemli ölçüde düşmesini ve hammadde segmentinden elde edilen kârının ise düşük hammadde satış fiyatları nedeniyle gerilemesini bekliyor.