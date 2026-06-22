Nucor güçlü fiyatlar ve satış tonajlarıyla ikinci çeyrekte daha yüksek kazanç bekliyor

ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation, 4 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek ikinci çeyreğe ilişkin kazanç beklentisini açıkladı. Şirket 2026 yılının ilk çeyreğine kıyasla üç faaliyet segmentinin tamamında daha yüksek kazanç öngördüğünü bildirdi.

Çelik üretim segmentinde beklenen artışın ortalama satış fiyatlarındaki artış ve yatay seyreden sevkiyatlardan kaynaklandığı belirtildi. Beklenti ayrıca önceki dönemlerdeki hammadde tedarik maliyetleriyle bağlantılı yaklaşık 130 milyon $ tutarındaki nakit iadeleri de içeriyor. Söz konusu iadeler bu çeyrekte segmentin satılan mal maliyetlerine olumlu yansıyacak.

Çelik ürünleri segmentinde ise satış tonajlarındaki artış ve hafifçe artan ortalama gerçekleşen fiyatlar sayesinde kazançların yükselmesi bekleniyor. Hammadde segmentinin de daha yüksek ortalama gerçekleşen fiyatlar nedeniyle daha yüksek kazanç kaydetmesi öngörülüyor.

Nucor’un beklentisi ayrıca füzyon enerjisi şirketi Helion’un 2026 yılının ikinci çeyreğinde sermaye finansman turunu tamamlamasının ardından şirketin Helion’daki yatırım değerinde görülen artışla bağlantılı yaklaşık 61 milyon $ tutarında nakit dışı bir kazancı da içeriyor.

17 Haziran 2026 itibarıyla Nucor, ikinci çeyrekte hisse başına ortalama 223,47 $’dan yaklaşık 1,12 milyon adet hisse geri alımı gerçekleştirdi. Şirket yıl başından bu yana hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla hissedarlarına yaklaşık 630 milyon $ iade etti.

Nucor ikinci çeyrek mali sonuçlarını 27 Temmuz 2026 tarihinde piyasaların kapanmasının ardından açıklamayı planlıyor.