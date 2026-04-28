Nucor rekor sevkiyatlar sayesinde 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü kâr açıkladı

ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation, 2026 yılının ilk çeyreğinde 743 milyon $ konsolide net kâr kaydettiğini açıkladı. Şirket 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 378 milyon $ ve 2025 yılının ilk çeyreğinde 156 milyon $ konsolide net kâr kaydetmişti. 2026 yılının ilk çeyreğinde net satışlar, 2025 yılının dördüncü çeyreğindeki 7,69 milyar $ ve 2025 yılının ilk çeyreğindeki 7,83 milyar $ seviyesine kıyasla 9,50 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2026 yılının ilk çeyreğinde ton başına ortalama satış fiyatı 2025 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %3 ve 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla %12 arttı.

2026 yılının ilk çeyreğinde toplam sevkiyatlar, 2025 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %19 ve 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla %9 artışla 7.028.000 ton seviyesine ulaşarak yeni bir çeyreklik rekor kırdı. Çelik tesisi kapasite kullanım oranı ilk çeyrekte %86 seviyesine yükselirken, bu oran 2025 yılının dördüncü çeyreğinde %82 ve 2025 yılının ilk çeyreğinde %80 seviyesindeydi.

2026 yılının ilk çeyreğinde dış piyasalardaki alıcılara yaklaşık 7.427.000 ton sevkiyat yapıldı. Bu miktar 2025 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %20 ve 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla %9 artışa işaret etti. Çelik tesisleri segmentinde ortalama satış fiyatları çeyreklik bazda %5 artarak 1.184$/mt seviyesine çıktı. Ortalama hurda ve hurda ikamesi maliyetleri, 2025 yılının dördüncü çeyreğindeki 386$/mt seviyesinden 409$/mt seviyesine yükseldi.

2026 yılının ilk çeyreğinde çelik tesisleri segmentinin kârı, tüm ürün gruplarında ortalama satış fiyatlarının ve hacimlerin artması sayesinde 2025 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla belirgin şekilde yükseldi. Çelik ürünleri segmentinin kârı da artan hacimler ve değişmeyen ortalama gerçekleşen fiyatlar sayesinde iyileşti. Hammadde segmentinin kârı ise ortalama satış fiyatlarının ve hacimlerin artması nedeniyle yükseldi.

Nucor, 2026 yılının ikinci çeyreğinde konsolide kârının ilk çeyreğe kıyasla daha yüksek olmasını bekliyor. Çelik tesisleri segmentinde beklenen artışın, değişmeyen hacimlerle birlikte gerçekleşen satış fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanacağı öngörülüyor. Çelik ürünleri segmentinde kârın, değişmeyen fiyatlarla birlikte daha yüksek hacimler sayesinde iyileşmesi bekleniyor. Hammadde segmentinde de gerçekleşen fiyatların yükselmesi nedeniyle kârın artacağı tahmin ediliyor.

Nucor CEO’su Leon Topalian, “Nucor çalışanları 2026’ya güçlü bir başlangıç yaparak çelik tesisleri segmentimizin yeni bir çeyreklik sevkiyat rekoruna ulaşmasını sağladı. Üç faaliyet segmentimizin tamamı, kilit nihai kullanım pazarlarındaki güçlü talep, son sermaye yatırımlarımızın artan katkısı ve ABD’ye haksız ticarete konu ithalat akışını azaltmaya devam eden federal ticaret politikaları sayesinde çeyreklik bazda kâr artışı bildirdi. İkinci çeyreğe güçlü bir ivmeyle giriyoruz; büyüme stratejimizi uygulamaya, hissedarlarımız için güçlü getiriler sağlamaya ve dünyanın en güvenli çelik şirketi olma hedefimizi sürdürmeye kararlıyız,” dedi.