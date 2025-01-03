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Nucor’un dördüncü çeyrek için kâr tahminleri aşağı yönlü

Cuma, 03 Ocak 2025 11:30:14 (GMT+3)   |   San Diego

Nucor Corporation 2024 yılının dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,55-0,65$ aralığında olacağını belirtti. Şirket üçüncü çeyrekte hisse başına 1,05$, 2023’ün üçüncü çeyreğinde ise hisse başına 3,16$ kâr elde etmişti.

Şirket, yaptığı açıklamada bahsi geçen çeyreğe ilişkin elektrik ark ocaklı üretimden elde edilen gelirdeki düşüş beklentisinin ortalama satış fiyatlarının ve tonajlarının düşmesine bağlı olduğunu belirtti. Şirket, çelik segmentinden elde ettiği gelirin de aynı nedenlerden dolayı düşmesini bekliyor. Hammadde segmentinden ise daha fazla kâr elde edileceği tahmin ediliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Nucor 

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