Nucor üçüncü çeyrekte net kârının azalmasını bekliyor

Nucor Corporation bu yılın üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,87-0,97$ aralığında olacağını belirtti. Şirket ikinci çeyrekte hisse başına 2,68$, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise hisse başına 4,56$ kâr elde etmişti.

Şirket, yaptığı açıklamada bahsi geçen çeyreğe ilişkin düşüş beklentisinin ortalama satış fiyatlarının düşmesine bağlı olarak çelik satışlarından elde ettiği kârın azalmasına bağlı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte yine satış fiyatlarının düşmesi ve tonajların azalmasına bağlı olarak nihai mamul satışlarından elde edilen gelirin azalması bekleniyor. Şirkete göre hammadde segmentinde gösterilen mali performans da ikinci çeyreğe kıyasla zayıflayacak.