Nucor dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

Nucor Corporation yılın üçüncü çeyreğinde 249,9 milyon $ net gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket önceki çeyrekte 645,2 milyon $, 2023 yılının aynı çeyreğinde ise 1,14 milyar $ net gelir kaydetmişti.

Nucor’un net satış hasılatı önceki çeyreğe kıyasla %8 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %15 düşüşle 7,44 milyar $’a geriledi. Şirketin sağladığı verilere göre ortalama satış fiyatları çeyreklik bazda %6 ve yıllık %15 düşüş kaydetti.

Dış piyasalara çeyreklik ve yıllık %1 düşüşle yaklaşık 6.196.000 mt sevkiyat yapılırken şirketin toplam çelik sevkiyatı önceki çeyreğe kıyasla %3 düşüş kaydetti ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla nispeten yatay seyretti.

İç piyasadaki müşterilere yapılan nihai mamul sevkiyatları toplam sevkiyatların %19’unu oluşturdu. Bu oran geçtiğimiz çeyrekte %21, 2023’ün aynı çeyreğinde ise %20 seviyelerinde kaydedilmişti. Dış piyasalara yapılan nihai mamul sevkiyatları ise çeyreklik bazda %6 artış, yıllık bazda %11 düşüş kaydetti.

Şirketin çelik tesisleri önceki çeyrekte ve üçüncü çeyrekte %75 kapasite kullanım oranıyla çalışırken geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kapasite kullanım oranı %77’de kaydedilmişti. Yılın ilk dokuz ayında ortalama kapasite kullanım oranı, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %80’e kıyasla %77 oldu.

Üçüncü çeyrekte net gelirin düşmesi satış fiyatları ve tonajlardaki aşağı yönlü harekete bağlandı. Nucor, dördüncü çeyrekte gelirinin daha da düşmesini bekliyor.