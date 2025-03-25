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Nucor’un ilk çeyreğe ilişkin net kâr tahminleri aşağı yönlü

Salı, 25 Mart 2025 10:43:01 (GMT+3)   |   San Diego

Nucor Corporation bu yılın 5 Nisan’da bitecek ilk çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,45-0,55$ aralığında olacağını belirtti. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde hisse başına 1,22$, ilk çeyreğinde ise hisse başına 3,46$ kâr elde etmişti. 

Şirket, çelik imalatı segmentinden elde edeceği net kârın önceki çeyreğe kıyasla yatay seyretmesini bekliyor. Bu segmentten elde edilecek net kâr ise satış fiyatlarının düşmesine bağlı olarak aşağı yönlü hareket edecek. Bununla birlikte şirket doğrudan indirgenmiş demir faaliyetlerindeki kâr marjı düştüğü için hammadde segmentine ilişkin net kârının azalacağını tahmin ediyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Nucor 

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