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Nucor ilk çeyrekte net kârının düşmesini bekliyor

Pazartesi, 18 Mart 2024 10:28:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation bu yılın ilk çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 3,55-3,65$ aralığında olacağını belirtti. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde hisse başına 3,16$, ilk çeyreğinde ise hisse başına 4,45$ kâr elde etmişti.

Şirket, çelik imalatı segmentinden elde edeceği net kârın, özellikle de sac üretimine bağlı olarak ortalama fiyatlardaki ve tonajdaki artış sayesinde artmasını beklediğini ifade etti. Çelik ürünleri segmentinden elde edilen kazancın ise düşmesi bekleniyor.

Şirket, doğrudan indirgeme tesislerinin gösterdiği güçlü performans hurda işleme faaliyetlerinden elde edilen kazancın düşmesiyle dengeleneceği için hammadde segmentindeki net kârının geçen yılın son çeyreğine kıyasla nispeten yatay seyredeceğini düşünüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Nucor 

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