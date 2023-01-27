Nucor’un net kârı 2022 yılında rekor seviyeye çıktı

Cuma, 27 Ocak 2023 09:42:02 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 1,26 milyar $ konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte 1,69 milyar $ ve 2021 yılının aynı çeyreğinde 2,25 milyar $ net kâr bildirmişti.

Yılın tamamında şirketin konsolide net kârı 2021 yılında kaydedilen 6,83 milyar $ seviyesini aşarak 7,61 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Nucor dördüncü çeyrekte ton başına ortalama satış fiyatının çeyreklik bazda %7 ve yıllık %6 düştüğünü belirtti. Şirket dışında yapılan satışlar bir önceki çeyreğe ve 2021 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %11 düşüşle yaklaşık 5.738.000 ton seviyesinde yer aldı.

Çelik tesislerinden yapılan toplam sevkiyatlar hem çeyreklik bazda hem de yıllık %13 düşüş gösterdi. Şirket içinde yapılan sevkiyatlar hem üçüncü hem de 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %22’ye kıyasla toplam sevkiyatların %20’sini oluşturdu. Bununla birlikte şirket dışına yapılan nihai mamul sevkiyatları üçüncü çeyreğe kıyasla %9 düşüş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %2 artış kaydetti.

2022 yılında Nucor’un konsolide net satış satışları 2021 yılında kaydedilen 36,48 milyar $’a kıyasla %14 artarak 41,51 milyar $ oldu. Şirket dışına yapılan toplam çelik sevkiyatları bir önceki yıla kıyasla %10 düşüşle yaklaşık 25.524.000 ton seviyesinde yer alırken, ton başına ortalama satış fiyatı yıllık %26 artış gösterdi.

Dördüncü çeyrekte Nucor’un çelik tesislerinden elde ettiği kârlılığın ortalama satış fiyatlarındaki düşüş, kâr marjındaki gerileme ve sevkiyat hacmindeki azalma sebebiyle çeyreklik bazda düştüğü; sac ve levha tesislerindeki kârlılığın en büyük düşüşü kaydettiği belirtildi.

Ayrıca satış tonajı ve fiyatlarındaki gerileme şirketin çelik ürünleri segmentinden elde edilen kârın üçüncü çeyreğe kıyasla hafifçe azalmasında etkili oldu.

Nucor, doğrudan indirgenmiş demir faaliyetlerinden elde edilen kârda meydana gelen düşüşe ve hammadde satış fiyatlarındaki aşağı yönlü harekete bağlı olarak hammadde segmentinden elde ettiği kârın sertçe gerilediğini dile getirdi.

Şirket çelik tesislerinden elde edilen kârlılığın kâr marjı ile satış tonajındaki artışa bağlı olarak bu yılın birinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla yükselmesini bekliyor.

Nucor ayrıca kârlılığın birinci çeyrekte güçlü seyrini sürdürmesini ancak inşaat faaliyetlerinde mevsimsel olarak yaşanan yavaşlama ile satış fiyatlarındaki azalma sebebiyle hafif düşüşler olacağını öngörüyor. Şirket, birinci çeyrekte çelik ürünleri segmentinden elde edilen kârlılığın geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yükselmesini beklediğini belirtiyor.