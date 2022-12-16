Nucor net kârının dördüncü çeyrekte düşmesini bekliyor

Cuma, 16 Aralık 2022 10:54:19 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation 31 Aralık tarihinde sona erecek dördüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı. Şirket dördüncü çeyrekte hisse başına kârının 4,25-4,35$ olmasını bekliyor.

Şirket üçüncü çeyrekte hisse başına 6,50$ ve geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına 7,97$ kâr elde etmişti. Bu yılın tamamına yönelik hisse başına net kârının ise geçtiğimiz yıl kaydedilen 23,16$ seviyesini aşması bekleniyor.

Yayımlanan basın açıklamasında çelik üretim tesislerinden elde edilen kârın bu yılın dördüncü çeyreğinde özellikle ortalama satış fiyatlarının azalması, kâr marjlarının daralması ve satış hacminin düşmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte kaydedilen seviyenin altında yer almasının beklendiği belirtildi. Şirketin en çok sac tesislerinden elde ettiği kârın azalması bekleniyor. Bununla birlikte çubuk tesislerinde sevkiyatların alıcıların yılsonu yaklaştıkça stoklarını eritmesi nedeniyle düşeceği tahmin ediliyor.

Çelik mamuller segmentinden elde edilen kârın dördüncü çeyrekte güçlü seyretmesi ancak satış hacminin ve satış fiyatlarının azalması sebebiyle üçüncü çeyrekte kaydedilen seviyenin altına inmesi bekleniyor. Nucor bu durumun mevsimsel olduğunu düşündüğünü söylese de ekonomik belirsizlik ve resesyon endişelerinin talebi olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

Nucor ayrıca hammadde segmentinden elde ettiği kârın üçüncü çeyreğe kıyasla sertçe düşmesini ve söz konusu düşüşte doğrudan indirgenmiş demir tesislerinde yapılan planlı bakım çalışmaları beraberinde hammadde satış fiyatlarında meydana gelen aşağı yönlü hareketin etkili olduğunu ifade etti.