Nucor kârının üçüncü çeyrekte de artmasını bekliyor

Cuma, 17 Eylül 2021 10:29:44 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, 2 Ekim tarihinde sona edecek üçüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı.

Şirket, üçüncü çeyrekte hisse başına kârının 7,30-7,40$ olmasını bekliyor. Nucor’un üçüncü çeyrekte elde edeceği kârın, bu yılın ikinci çeyreğinde, hisse başına elde edilen 5,04$ kârı geçerek şirketin tarihinde, çeyreklik bazda elde edilen en yüksek seviye olması bekleniyor.

Yayımlanan basın açıklamasında, son kullanıcı sektörlerdeki talebin güçlü seyretmeye devam etmesiyle birlikte, şirketin üç faaliyet biriminde de kârlılığın, güçlü olmaya devam edeceği ifade edildi.

Çelik üretim tesislerinden elde edilen kârlılığın üçüncü çeyrekte, özellikle yüksek satış fiyatlarına bağlı olarak ikinci çeyreğe kıyasla önemli bir artış göstermesi bekleniyor.

Söz konusu çeyrekte, çelik mamulleri segmentinden elde edilen kârın da ortalama satış fiyatlarının yükselmesi sonucunda elde edilen kâr marjlarının armasına bağlı olarak ikinci çeyreğe kıyasla önemli ölçüde artış kaydetmesi bekleniyor.

Nucor, hammadde segmentinden elde edilen kârın üçüncü çeyrekte, kaydedilen değer kayıpları haricinde ikinci çeyreğe yakın bir seviyede olmasını bekliyor.