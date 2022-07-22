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Nucor ikinci çeyrekte rekor net kâr açıkladı

Cuma, 22 Temmuz 2022 10:14:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation bu yılın ikinci çeyreğinde 2,56 milyar $ konsolide net kâr veya hisse başına 9,67$ kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket birinci çeyrekte 2,10 milyar $ konsolide net kâr veya hisse başına 7,67$ kâr ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ise 1,51 milyar $ konsolide net kâr veya hisse başına 5,04$ kâr bildirmişti.

Nucor söz konusu çeyrekte net kârının çelik tesislerinin kârlılığının konut dışı inşaat sektöründeki talebin güçlü seyretmeye devam etmesine bağlı olarak arttığını söyledi. Bununla birlikte çelik tesislerinin kârı çoğunlukla çubuk ve levha tesislerinden elde edilen kârın artmasıyla birlikte yükseldi. Ayrıca nispeten yüksek seviyelerde yer alan doğrudan indirgenmiş demir ve hurda satış fiyatları hammadde segmentinden elde edilen kârdaki artışta etkili oldu.

Şirket, son kullanıcı sektörlerdeki talebin üçüncü çeyreğe yaklaşılırken güçlü seyretmeye devam ettiğini ve stok seviyelerinin mevcut ekonomik koşullara göre iyi olduğunu söyledi. Nucor üçüncü çeyrekte kârının ikinci çeyreğe kıyasla düşmesini ancak güçlü seyretmesini bekliyor.

Nucor ayrıca üçüncü çeyrekte çelik segmentinden elde ettiği kârın özellikle sac ve levha tesislerindeki düşük sevkiyatlar ve ortalama satış fiyatlarına bağlı çeyreklik bazda azalmasını, hammadde segmentinden edilen kârın ise yükselmesini bekliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Nucor 

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