Nucor kârının birinci çeyrekte artmasını bekliyor

Cuma, 18 Mart 2022 10:06:37 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, 2 Nisan tarihinde sona edecek birinci çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı.

Şirket birinci çeyrekte hisse başına kârının 7,20-7,30$ olmasını bekliyor. Nucor geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde hisse başına 3,10$ ve geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına 7,97$/mt kâr elde etmişti.

Yayımlanan basın açıklamasında, çelik üretim tesislerinden elde edilen kârlılığın birinci çeyrekte sac tesisinden elde edilen kârlılığının düşmesine bağlı olarak aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Nucor son kullanıcı sektörlerdeki talebin güçlü seyretmeye devam etmesine rağmen gerçekleşen ortalama satış fiyatlarının birinci çeyrekte düşmesinin ithalat tonajlarının arttığı ve stok eritme faaliyetlerinin normal seyrettiği anlamına geldiğini ifade etti.

Şirket çelik mamulleri segmentinden elde edilen kârın bu yılın birinci çeyreğinde konut dışı inşaat sektörü talebinin güçlü seyretmeye devam etmesine ve kâr marjlarının artmasına bağlı olarak geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artmasını bekliyor. Ayrıca hammadde segmentinde elde edilen kârın dördüncü çeyrekle aynı seviyede yer alması da bekleniyor.