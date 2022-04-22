Nucor’un net kârı birinci çeyrekte 2,1 milyar $ oldu

Cuma, 22 Nisan 2022 10:26:31 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation bu yılın birinci çeyreğinde 2,10 milyar $ konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı. Söz konusu seviye şirket tarihinde birinci çeyrekte elde edilen en yüksek kâr olarak kayıtlara geçti. Şirket geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 2,25 milyar $ ve birinci çeyreğinde ise 942,4 milyon $ konsolide net kâr bildirmişti.

Söz konusu çeyrekte Nucor, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyrekte kaydedilen 10,36 milyar $’a kıyasla %1 artışla ve birinci çeyreğinde kaydedilen 7,02 milyar $’a kıyasla %50 artışla 10,49 milyar $ değerinde konsolide net satış yaptı.

Şirketin ton başına ortalama satış fiyatı bir önceki çeyreğe kıyasla %2 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %68 artış kaydetti.

Şirket dışına yapılan satışlar birinci çeyrekte, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla değişiklik göstermeyerek 6.394.000 ton seviyesinde yer alırken, birinci çeyreğine kıyasla %11 düştü.

Çelik tesislerinden yapılan toplam sevkiyatlar geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasa %1, birinci çeyreğine kıyasla %11 azaldı.

Şirket içinde yapılan sevkiyatlar, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen %22’ye ve birinci çeyreğinde kaydedilen %21’e kıyasla yapılan toplam sevkiyatların %22’sini oluşturdu.

Aynı çeyrekte şirket dışına yapılan nihai mamul sevkiyatları geçtiğimiz yılın dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğine kıyasla %7 ve birinci çeyreğine kıyasla %2 artış gösterdi.

Şirkete ait çelik tesislerinin faaliyet oranı bir önceki çeyrekte kaydedilen %89’a ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen %95’e kıyasla %77’ye geriledi.

Nucor tarafından yapılan açıklamada, çelik tesislerinden elde edilen kârın çoğunlukla sac tesislerinin kârlılığının azalmasına bağlı olarak bir önceki çeyreğe kıyasla düştüğü belirtildi. Son kullanıcı talebi güçlü seyrederken, ortalama sıcak sac satış fiyatlarının söz konusu çeyrekte ithalat hacimlerinin artması ve stok eritme faaliyetlerinin azalması nedeniyle düştüğü ifade edildi.

Bununla birlikte çelik ürünleri segmentinden elde edilen kâr konut dışı inşaat sektöründeki talebin güçlü seyretmeye devam etmesinin ve kâr marjlarının artmasının desteğiyle dördüncü çeyreğe kıyasla nispeten yükseldi. Hammadde segmentinden elde edilen kâr birinci çeyreğin sonuna doğru hammadde satış fiyatlarının toparlanmasıyla birlikte arttı.

Şirket, son kullanıcı sektörlerdeki çelik ve çelik ürünleri talebinin güçlü seyretmeye devam edeceğini ve 2022’nin de yüksek kârlılığın elde edildiği bir yıl olacağını ifade etti. İkinci çeyrekte elde edilecek kârın geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde elde edilen rekor kârı geçmesi bekleniyor.