Nucor’un net kârı dördüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

Cuma, 28 Ocak 2022 11:15:47 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 2,25 milyar $ konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte 2,13 milyar $ ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise 398,8 milyon $ konsolide net kâr bildirmişti.

2021 yılının tamamında Nucor’un konsolide net kârı, 2020 yılında kaydedilen 721,5 milyon $’a kıyasla 6,83 milyar $ oldu.

Söz konusu çeyrekte, Nucor, üçüncü çeyrekte kaydedilen 10,31 milyar $’a ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 5,26 milyar $’a kıyasla %97 artışla 10,36 milyar $ değerinde konsolide net satış yaptı.

Şirketin ton başına ortalama satış fiyatı, üçüncü çeyreğe kıyasla %12 ve 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla %99 artış gösterdi. Ayrıca, şirket dışına yapılan sevkiyatlar üçüncü çeyreğe kıyasla %11 ve 2020 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %1 düşüşle 6.417.000 ton seviyesinde yer aldı.

Çelik tesislerinden yapılan toplam sevkiyatlar üçüncü çeyreğe kıyasla %10 düşüş ve 2020 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %1 artış kaydederken, şirket içinde yapılan sevkiyatlar, üçüncü çeyrekte kaydedilen %21’e ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %19’a kıyasla yapılan toplam sevkiyatların %22’sini oluşturdu. Şirket dışına yapılan nihai mamul sevkiyatları dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla %12 ve 2020 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %1 düştü.

2021 yılında, Nucor’un konsolide net satışları, 2020 yılında kaydedilen 20,14 milyar $’a kıyasla %81 artışla 36,48 milyar $ oldu. Ayrıca, şirket dışına yapılan sevkiyatlar yıllık %11 artarak 28.247.000 ton seviyesinde yer alırken, ton başına ortalama satış fiyatı 2020 yılına kıyasla %64 yükseldi.

Aynı çeyrekte, şirkete ait çelik tesislerinin faaliyet oranı, üçüncü çeyrekte kaydedilen %96’ya ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %87’ye kıyasla %89 oldu. 2021 yılının tamamında çelik tesislerinin faaliyet oranı, 2020 yılında kaydedilen %82’ye kıyasla %94’e yükseldi.

Nucor tarafından yapılan açıklamada, dördüncü çeyrekte tüm segmentlerdeki kârlılığın satış hacimlerinin düşmesine ve Kentucky sac tesisinde yapılan bakım çalışmalarına rağmen üçüncü çeyrekte kaydedilene yakın bir seviyede yer aldığı belirtildi. Çelik tesislerinin kârı konut dışı inşaat sektöründeki talebin güçlü seyretmeye devam etmesine bağlı olarak üçüncü çeyreğe kıyasla yükseldi. Hammadde segmentinden elde edilen kâr çoğunlukla Nucor’un doğrudan indirgenmiş demir üretim tesislerindeki kâr marjı baskısı nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla düştü.

Şirket, bu yılın birinci çeyreğinde de son kullanıcı sektörlerdeki talebin güçlü seyretmeye devam edeceğini ve 2022’nin de yüksek kârlılığın elde edildiği bir yıl olacağını ifade etti.

Ayrıca, birinci çeyrekte çelik tesislerinin kârlılığının sac tesislerinden elde edilen kârın düşmesiyle birlikte aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, çelik ürünleri segmentinden elde edilen kâr marjlarının ve kârlılığının artması ve hammadde segmentinden elde kârın ise şirkete ait indirgenmiş demir üretim tesislerinin kârlılığının iyileşmesine bağlı olarak birinci çeyrekte hafifçe yükselmesi bekleniyor.