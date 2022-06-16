Nucor kârının ikinci çeyrekte rekor kırmasını bekliyor

Perşembe, 16 Haziran 2022 09:53:29 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, 2 Temmuz tarihinde sona edecek ikinci çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı.

Şirket ikinci çeyrekte hisse başına kârının 8,75-8,85$ olmasını bekliyor. Nucor birinci çeyrekte hisse başına 7,67$ ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 5,04$/mt kâr elde etmişti.

Yayımlanan basın açıklamasında, son kullanıcı sektörlerdeki çelik ve çelik ürünleri talebinin güçlü seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının yüksek kârlılığın ve nakit akışının elde edildiği bir yıl olmasının beklendiği belirtildi. Şirket, çelik mamulleri segmentinden elde edilen kârın bu yılın ikinci çeyreğinde konut dışı inşaat sektörü talebinin güçlü seyretmeye devam etmesine bağlı olarak artmasını bekliyor.

Nucor ayrıca çelik tesislerinden elde edilen kârın çoğunlukla çubuk, sac ve levha tesislerinin kârlılığının artmasına bağlı olarak yükselmesini ve hammadde segmentinden elde edilen kârın yüksek hammadde satış fiyatlarına bağlı olarak artmasını beklediğini ekledi.