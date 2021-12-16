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Nucor kârının dördüncü çeyrekte rekor kırmasını bekliyor

Perşembe, 16 Aralık 2021 09:57:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation, 31 Aralık tarihinde sona edecek dördüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı.

Şirket, dördüncü çeyrekte, hisse başına kârının 7,65-7,75$ olmasını bekliyor. Nucor’un dördüncü çeyrekte elde edeceği kârın, bu yılın üçüncü çeyreğinde, hisse başına elde edilen 7,28$ kârı geçerek şirketin tarihinde çeyreklik bazda elde edilen en yüksek seviye olması bekleniyor.

Yayımlanan basın açıklamasında, çelik üretim tesislerinden elde edilen kârlılığın, dördüncü çeyrekte de güçlü seyretmeye devam etmesinin ve yıl sonunda satış hacimlerinin düşmesine rağmen üçüncü çeyrekte kaydedilene yakın bir seviyede yer almasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu çeyrekte, çelik mamulleri segmentinden elde edilen kârın, konut dışı inşaat sektöründe talebin güçlü seyretmesine bağlı olarak artış kaydetmesi bekleniyor.

Nucor, hammadde segmentinden elde edilen kârın, dördüncü çeyrekte, doğrudan indirgenmiş demir üretim tesislerinin kâr marjının düşmesi nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla gerilemesini bekliyor.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  Nucor  mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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