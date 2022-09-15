Nucor net kârının üçüncü çeyrekte azalmasını bekliyor

Perşembe, 15 Eylül 2022 09:48:56 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, 1 Ekim tarihinde sona edecek üçüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte hisse başına kârının 6,30-6,40$ olmasını bekliyor. Nucor ikinci çeyrekte hisse başına 9,67$ ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 7,28$/mt kâr elde etmişti.

Yayımlanan basın açıklamasında, çelik üretim tesislerinden elde edilen kârın bu yılın üçüncü çeyreğinde özellikle sac ve levha tesislerinin sevkiyatlarının azalması nedeniyle önemli ölçüde düşmesinin beklendiği belirtildi. Çelik mamuller segmentinden elde edilen kârın üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek güçlü seyretmesi bekleniyor. Şirket ayrıca hammadde segmentinden elde edilen kârın ikinci çeyreğe kıyasla aynı kalmasını bekliyor ve bu yılın şirket tarihindeki en kârlı yıl olacağını düşünüyor.