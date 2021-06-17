Nucor kârının ikinci çeyrekte artmasını bekliyor

Perşembe, 17 Haziran 2021 11:58:33 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, 3 Temmuz tarihinde sona eren ikinci çeyreğe yönelik hedefini açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte hisse başına kârının 4,60-4,70$ olmasını bekliyor.

Nucor’un ikinci çeyrekte elde edeceği kârın, bu yılın ilk çeyreğinde hisse başına elde edilen 3,10$ kârı geçerek şirketin tarihinde, çeyreklik bazda elde edilen en yüksek seviye olması bekleniyor.

Yayımlanan basın açıklamasında, güçlü talebin ortalama satış fiyatlarındaki yükselişi desteklemesiyle birlikte, şirketin üç faaliyet biriminde de kârlılığın güçlü olmaya devam edeceği ifade edildi. Çelik üretim tesislerinden elde edilen kârlılığın ikinci çeyrekte, özellikle sac ve levha tesislerinden elde edilen kârın önemli ölçüde artması sonucunda ilk çeyreğe kıyasla iyileşme göstermesi bekleniyor. Söz konusu çeyrekte, çelik mamulleri segmentinden elde edilen kârın da ilk çeyreğe kıyasla artması bekleniyor. İlk çeyrekte elde edilen rekor kâr ardından, hammadde segmentinin ikinci çeyrekte düşüş göstermesi bekleniyor.

Nucor, güçlü piyasa koşullarının üçüncü çeyrekte de devam etmesini beklediğini belirtti. Çelik mamul segmentinden elde edilen kârın ikinci çeyreğe kıyasla artması beklenirken, şirket, çelik üretim tesislerinden elde edilen kârın üçüncü çeyrekte de artmasını beklediğini ifade etti.