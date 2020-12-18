Nucor dördüncü çeyrek kârının çeyreklik bazda neredeyse iki katına çıkmasını bekliyor

Cuma, 18 Aralık 2020 11:48:47 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren dördüncü çeyreğe dair beklentilerini açıkladı. Nucor, dördüncü çeyrekte hisse başına kârının, üçüncü çeyrekte kaydedilen 0,63$ ve geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 0,35$’a kıyasla 1,15$ ila 1,20$ aralığında olmasını bekliyor.

Şirket, dördüncü çeyrek gelirlerinin, çoğunlukla şirketin sac ve levha tesislerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle üçüncü çeyreğe göre artmasını beklediğini söyledi. Nucor, çelik tesislerinin, profil ve yapısal çelik tesislerindeki güçlü sonuçlardan faydalanmaya devam ettiğini belirtti. Ancak şirket, dördüncü çeyrekte çelik ürünleri gelirlerinin, üçüncü çeyreğe kıyasla hafifçe düşmesini bekliyor.

Nucor, dördüncü çeyrekte hammadde kârlılığının, üçüncü çeyreğe kıyasla artmasını bekliyor.

Nucor ayrıca, Covid-19 salgının belirsizlik yaratmaya devam ederek, gelecekteki piyasa koşullarını ve talep eğilimlerini öngörmeyi zorlaştırdığını söyledi. Ancak şirket, son zamanlarda yapılan fiyat artışlarının şirketin sac tesislerindeki performansına olumlu etkisi ve şirketin siparişleri ile toplam teslim sürelerinin güçlü olmasının, bu çeyrekteki gidişatın 2021 yılının ilk çeyreğinde de devam edeceğine işaret ettiğini belirtti.