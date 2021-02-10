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Nucor birinci çeyrekte rekor gelir elde etmeyi bekliyor

Çarşamba, 10 Şubat 2021 14:42:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation, 3 Nisan 2021 tarihinde sona eren ilk çeyrekte rekor gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı. Nucor, ilk çeyrekte net gelirlerinin 900 milyon $’ı aşmasını bekliyor.

Nucor’un ticari faaliyetleri hizmet verdiği son kullanıcı pazarların çoğunda güçlü durumda. Şirketin sac, levha, çubuk ve yapısal çelik tesisleri 2021 yılının ilk çeyreği için 2020 yılının son çeyreğine kıyasla kârlılıkta artış beklemeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde şirketin çelik tesislerinin geliri ve sevkiyat hacmi, geçen yılın son çeyreğine kıyasla artış kaydetti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin nihai çelik segmentindeki kârlılığının 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki sonuçlarla benzer olması bekleniyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde, şirketin hammadde segmentindeki performansının ise yüksek hammadde satış fiyatları sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla önemli oranda artış göstereceği düşünülüyor.

Nucor, çeyreğin henüz başındayken net bir tahmin yapmanın zor olduğunu söylemişti. Nucor bu güncellemeyi, kendi öngörüsü ile ilk çeyrek gelirlerine yönelik mevcut tahmin arasındaki sıra dışı fark nedeniyle paylaşmaya karar verdi. Ocak ayındaki güçlü faaliyet sonuçları ve şirketin öngörülerindeki revizyonlar, Nucor’un sonuç beklentilerine yönelik güvenini artırdı. Şirket, her çeyreğin yaklaşık 11. haftasında daha detaylı gelir tahminleri açıklamaya devam edecek.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  Nucor  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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