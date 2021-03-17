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Nucor birinci çeyrekte çeyreklik bazdaki en yüksek gelirini kaydetmeyi bekliyor

Çarşamba, 17 Mart 2021 12:17:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation, 3 Nisan 2021 tarihinde sona eren çeyreğe yönelik hedefini açıkladı. Nucor, birinci çeyrekte hisse başına kârının 3-3,1$ aralığında olmasını bekliyor. Nucor’un birinci çeyrek gelirlerinin, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen önceki rekoru geçerek şirketin çeyreklik bazdaki en yüksek seviyesini kaydetmesi bekleniyor.

Nucor’un hisse başına kârı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 1,3$ ve aynı yılın ilk çeyreğinde 0,07$ seviyesinde kaydedilmişti.

Nucor, Mart ayının ilk çeyrekteki en güçlü ay olmasını beklediğini söyledi. Şirketin elde ettiği kâr yılın başından bu yana artıyor ve Nucor, bu artışın ikinci çeyrekte de devam etmesini bekliyor. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde elde edilecek gelirin de muhtemelen çeyreklik bazda yeni bir rekor kıracağını belirtti.

Nucor’un üç birimi de güçlü sonuçlar kaydetti. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirketin çelik tesisleri ve hammadde birimi sonuçlarının, güçlü çelik talebi ve yüksek fiyatlar sayesinde önceki çeyreğe kıyasla önemli bir artış göstermesi bekleniyor. Nucor, söz konusu çeyrekte çelik tesisleri birimindeki tüm ürün gruplarının, 2020 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla daha yüksek sonuçlar kaydedeceğini ve en fazla artışın sac ile levha tesislerinde görüleceğini öngörüyor. Şirket, konut dışı inşaat, otomotiv, yenilenebilir enerji, ağır ekipmanlar ve tarım dahil çoğu son kullanıcı piyasasından güçlü bir talep gördüğünü belirtti.


Etiketler: mali sonuçlar  Nucor  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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