Norveçli Yara enerji dönüşümüne katkı sağlamak için Almanya’da amonyak ithalat terminali açtı

Norveç merkezli kimya şirketi Yara International, Almanya’nın Brunsbüttel kentinde amonyak ithalat terminali açtığını duyurdu. Şirket, bu sayede yalnızca Almanya’nın değil Avrupa’nın hidrojen ekonomisine ve enerji dönüşümüne katkı sağlayacak.

Yeni terminal ile birlikte Yara, Avrupa için rekabetçi fiyatlardan yıllık 3 milyon mt’a varan düşük emisyonlu amonyak ithal edebilecek. Böylelikle Avrupa’nın 2030 yılı hedefi için 530.000 mt hidrojen üretilecek.

Öte yandan Yara, amonyağın kullanım için doğrudan terminalden temin edilebileceğini ve düşük emisyonlu hidrojene dönüştürülebileceğini ifade etti. Ayrıca Almanya sanayisinin, özellikle çelik sektörünün rekabet gücünün hidrojen kullanılarak karbonsuzlaşma yoluyla sürdürülebileceğini ve hidrojen üretimi için önemli miktarda amonyak gerekeceğini ekledi.

Almanya’da düşük emisyonlu amonyak talebinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, 2030 yılına kadar yerel amonyak ihtiyacının %70’inin ithal edilmesi gerekeceğini tahmin ediyor. 2030 yılından sonra bu miktarın daha da artacağı düşünülüyor.