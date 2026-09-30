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Alman SHS'nin 4,6 milyar € değerindeki Power4Steel projesinde inşaat ilerliyor

Çarşamba, 30 Eylül 2026 11:15:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli SHS Group (Stahl-Holding-Saar), Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger'in 28 Eylül tarihindeki ziyareti sırasında, Dillingen ve Völklingen'deki çelik üretimini dönüştürecek 4,6 milyar € değerindeki Power4Steel karbonsuzlaşma projesinin inşaatında ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Temel çalışmalarının ardından üstyapı inşaatına geçildi

Kapsamlı saha hazırlığı ve temel çalışmalarının ardından üstyapı inşaatına geçilirken, her iki tesiste yapılması planlanan yaklaşık 120 binanın ilkleri tamamlandı. Dillingen'de kurulacak yaklaşık 140 metre yüksekliğindeki yeni doğrudan indirgeme tesisi, yeni üretim sürecinin temel unsurlarından birini oluşturacak.

Federal hükümet ve eyalet yönetiminden toplam 2,6 milyar € destek alan projenin inşaatı sürerken, mevcut tesislerde üretime devam ediliyor. SHS, düşük karbonlu çelik üretimini ve uzun vadeli rekabet gücünü desteklemek amacıyla yürütülen dönüşümün, ham madde ve enerji kaynaklarının bileşiminin yanı sıra üretim süreçleri, bilgi teknolojileri sistemleri ve maliyet yapısında da değişiklikler içerdiğini belirtti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Power4Steel projesi kapsamında Dillingen'de bir doğrudan indirgeme tesisi, Dillingen ve Völklingen'de ise toplam iki elektrik ark ocağı kurulması planlanırken, gerekli izinler Temmuz 2025'te alındı. Doğrudan indirgeme tesisi her iki tesise de hammadde sağlayacak ve üretilen indirgenmiş demir, hurdayla birlikte işlenerek düşük karbonlu çelik üretiminde kullanılacak. SHS ayrıca, 2030'ların başında karbon emisyonlarını %55'e kadar azaltma hedefini desteklemek amacıyla Verso Energy ile 2029'dan itibaren on yıl boyunca yılda en az 6.000 mt yeşil hidrojen tedarikine yönelik anlaşma imzaladı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Saarstahl Dillinger Hütte 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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