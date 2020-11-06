Northwest Pipe Company üçüncü çeyrekte 7,3 milyon $ net kâr açıkladı

Cuma, 06 Kasım 2020 12:37:28 (GMT+3) | San Diego

Northwest Pipe Company, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe dair mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre üçüncü çeyrekte şirketin net satışları, Geneva Pipe ve Precast Company faaliyetlerinin devralınmasından gelen 12,5 milyon $’lık katkı sayesinde, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 75,2 milyon $’a kıyasla %3,2 artışla 77,6 milyon $ oldu.

Üçüncü çeyrekte şirketin net kârı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 10,7 milyon $’a kıyasla 7,3 milyon $ oldu. Ayrıca üçüncü çeyrek sonuçlarına, Geneva’nın eklenmesi ile yüksek tazminat harcamaları nedeniyle, 800.000$’lık satış, genel ve idari masraflar da dahil edildi.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Scott Montross, “Yılın ikinci yarısında Covid-19 nedeniyle proje ve ihale ertelenmeleri yaşansa da, üçüncü çeyrekte çok iyi gelir ve %20’yi aşan brüt kâr marjı sonuçları elde ettik. İhale ertelemeleri, çeyrek sonu birikimimizin 231 milyon $’a düşmesine sebep oldu. Bu seviye, tarihsel standartların hala çok üstünde yer alıyor ve üst üste dokuzuncu ay 200 milyon $ seviyesinin aşıldığını gösteriyor. Müşteriler tarafından ertelenen projeler nedeniyle, dördüncü çeyrekte gelirlerimizin ve brüt kâr marjımızın üçüncü çeyrekten düşük olmasını bekliyoruz. Ancak, 2021’e baktığımızda, faaliyet yapımız güçlü görünüyor,” şeklinde konuştu.