Cleveland-Cliffs’in satış geliri 2025’in üçüncü çeyreğinde düşüş kaydetti

ABD merkezli maden ve doğal kaynak şirketi Cleveland-Cliffs Inc. 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket üçüncü çeyrekte 4,7 milyar $ değerinde satış geliri elde ederken, önceki çeyrekte 4,9 milyar $ değerinde satış geliri elde etmişti. Şirket bahsi geçen çeyrekte önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 94 milyon $ AVFÖK kaybına kıyasla 143 milyon $ AVFÖK değeri kaydetti.

Cleveland-Cliffs 2025 yılının tamamı için 600 milyon $ seviyesinde yer alan sermaye harcaması tahminlerini 525 milyon $’a çekti.

Cleveland-Cliffs, üçüncü çeyrek sonuçlarının ABD’de üretilen otomotiv çeliğine yönelik talepte belirgin bir toparlanmayı yansıttığını ve bunun Trump yönetimi tarafından uygulanan ticaret politikalarından kaynaklandığını bildirdi. Şirket, tüm büyük otomotiv üreticileriyle çok yıllı yeni tedarik anlaşmaları imzaladığını ve bunların dokuzu galvanizleme tesisi olmak üzere geniş üretim ağıyla desteklendiğini açıkladı. Genişleyen ürün portföyü, artan fiyatlar ve uygulanan maliyet disiplini sonuçlara olumlu yansırken, ArcelorMittal’e yapılan slab tedarik sözleşmesinin Aralık ayında sona ermesiyle bu trendin 2026’ya doğru hızlanması bekleniyor.

Şirket, ABD’nin hâlâ dünyanın en cazip çelik pazarı olduğunu ve Cleveland-Cliffs’in bu ekosistemin merkezinde yer aldığını ifade etti. Şirket ayrıca ABD’deki faaliyetlerinden faydalanmayı amaçlayan büyük bir küresel çelik üreticisiyle mutabakat anlaşması imzaladığını ve bu ortaklığın hissedarlara önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra Cleveland-Cliffs Michigan ve Minnesota’daki iki sahada nadir toprak elementlerine yönelik faaliyetlerine yeniden odaklandığını belirtti. Jeolojik araştırmalarda bu sahalarda güçlü mineralizasyon işaretleri tespit edildiği kaydedildi. Şirket, bu projelerin başarıya ulaşması halinde ABD’nin kritik hammaddelerde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejisinin güç kazanacağını ve tıpkı çelikte olduğu gibi stratejik bağımsızlığa katkı sağlayacağını vurguladı.