Insteel’in net geliri 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 7,6 milyon $'a çıktı

ABD merkezli çelik üreticisi Insteel Industries, Inc., 2026 mali yılının 27 Aralık 2025 yılında sona eren ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üreticinin 2026 mali yılının ilk çeyreğinde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,1 milyon $ seviyesinden 7,6 milyon $’a yükseldi. Insteel yaptığı açıklamada 2026 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarının şirketin inşaat demiri ürünlerine yönelik daha güçlü talepten kaynaklandığını, bunun da satış fiyatları ile hammadde maliyetleri arasındaki marjların genişlemesini desteklediğini belirtti.

Net satışlar bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 129,7 milyon $ seviyesinden %23,3 artışla 159,9 milyon $’a çıktı. Bu artış ortalama satış fiyatlarındaki %18,8’lik yükselişin yanı sıra sevkiyat hacmindeki %3,8’lik artıştan kaynaklandı. Şirket mevcut çeyrekte sevkiyatların altyapı ve ticari inşaat pazarlarındaki olumlu talep eğilimlerinden ve önceki yıl gerçekleştirilen satın almalardan gelen ilave katkılardan faydalandığını ifade etti. Çeyrekten çeyreğe bakıldığında ise sevkiyatlar 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %9,7 gerilerken, ortalama satış fiyatları büyük ölçüde değişmeden kaldı.

Insteel Başkanı ve CEO’su H.O. Woltz III, “İnşaat faaliyetlerinde yumuşamaya işaret eden sektör istatistiklerine rağmen ilk çeyrekte pazarlarımız dayanıklılık gösterdi ve sevkiyat hacimleri korundu. Konut dışı inşaat, altyapı harcamaları ve veri merkezi inşaatlarının desteğiyle temel talep unsuru olmaya devam etti. Konut piyasaları zayıf kalmayı sürdürse de istikrar sinyallerinin ilk işaretlerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Beklendiği üzere ilk çeyrek sevkiyatları mevsimsel yavaşlamayı yansıttı ve marjlar, daha yüksek maliyetli hammadde stoklarının tüketilmesinden etkilendi,” dedi.

Woltz sözlerine şöyle devam etti: “Tahminciler gelecekteki inşaat faaliyetlerine ilişkin soru işaretleri gündeme getirse de müşterilerden gelen olumlu algıyı yaşamaya devam ediyoruz ve 2026 yılının Insteel için güçlü fırsatlar sunacağını öngörüyoruz. Faiz oranlarının aşağı yönlü seyri ile son yatırımlarımızdan gelen katkılar, beklentilerimiz konusunda bizi iyimser kılıyor. Bununla birlikte ABD’deki çelik marjlarının küresel piyasalara kıyasla yüksek olmasından endişe duyuyoruz ve ithalata açık nihai ürün pazarlarının son derece rekabetçi kalmasını bekliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, gelirlerimizin yalnızca yaklaşık %10’u doğrudan ithalat rekabetinden etkileniyor. İleriye baktığımızda Insteel’in güçlü bir performans yılına iyi konumlandığı konusunda iyimseriz.”