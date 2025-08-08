Metallus’un net satışları 2025’in ikinci çeyreğinde yükseldi

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus, yılın ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 294,7 milyon $’a kıyasla 304,6 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, net kârı aynı döneme kıyasla 4,6 milyon $’dan 3,7 milyon $’a geriledi. Hisse başına kâr ise 2024’ün ilk çeyreğinde kaydedilen 0,10$’a kıyasla 0,09$ oldu.

Metallus’un sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla 14.800 mt ya da %10 ve 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla %12 artışla 167.700 mt seviyesinde kaydedilirken, sanayi, otomotiv ve enerji sevkiyatlarındaki artışı havacılık ve savunma sevkiyatlarındaki düşüş kısmen dengeledi.

Metallus CEO’su Mike Williams, “Karlılık ve operasyonel nakit akışında önemli iyileşme, iyileşen son kullanıcı sektörler ve devam eden pazar payı kazanımları ile desteklenen güçlü bir sonuç elde ettik. Güvenlik ve operasyonel mükemmellik en önemli önceliklerimiz olmaya devam ediyor ve üretim tesislerimiz genelinde devam eden süreç iyileştirmelerinin faydalarını görüyoruz. Yerel çeliğe olan talep güçlü kalmaya devam ediyor, bu da güvenilir tedarikçi konumumuzu pekiştiriyor. Ayrıca kapasitemizi genişletecek ve ordunun mühimmat üretimini artırma misyonunu doğrudan destekleyecek yeni varlıklar geliştirmeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısına bakacak olursak önümüzdeki haftalarda işçi sözleşmesi pazarlıklarına gireceğiz ve yıllık bakım çalışmalarına hazırlanıyoruz. Bunlara rağmen önemli üretim girişimlerini ilerletmeye devam ederek müşterilerin ihtiyaçlarını destekleyebilecek konumdayız,” ifadelerini kullandı.