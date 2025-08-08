 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metallus’un...

Metallus’un net satışları 2025’in ikinci çeyreğinde yükseldi

Cuma, 08 Ağustos 2025 11:38:49 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus, yılın ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 294,7 milyon $’a kıyasla 304,6 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, net kârı aynı döneme kıyasla 4,6 milyon $’dan 3,7 milyon $’a geriledi. Hisse başına kâr ise 2024’ün ilk çeyreğinde kaydedilen 0,10$’a kıyasla 0,09$ oldu.

Metallus’un sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla 14.800 mt ya da %10 ve 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla %12 artışla 167.700 mt seviyesinde kaydedilirken, sanayi, otomotiv ve enerji sevkiyatlarındaki artışı havacılık ve savunma sevkiyatlarındaki düşüş kısmen dengeledi.

Metallus CEO’su Mike Williams, “Karlılık ve operasyonel nakit akışında önemli iyileşme, iyileşen son kullanıcı sektörler ve devam eden pazar payı kazanımları ile desteklenen güçlü bir sonuç elde ettik. Güvenlik ve operasyonel mükemmellik en önemli önceliklerimiz olmaya devam ediyor ve üretim tesislerimiz genelinde devam eden süreç iyileştirmelerinin faydalarını görüyoruz. Yerel çeliğe olan talep güçlü kalmaya devam ediyor, bu da güvenilir tedarikçi konumumuzu pekiştiriyor. Ayrıca kapasitemizi genişletecek ve ordunun mühimmat üretimini artırma misyonunu doğrudan destekleyecek yeni varlıklar geliştirmeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısına bakacak olursak önümüzdeki haftalarda işçi sözleşmesi pazarlıklarına gireceğiz ve yıllık bakım çalışmalarına hazırlanıyoruz. Bunlara rağmen önemli üretim girişimlerini ilerletmeye devam ederek müşterilerin ihtiyaçlarını destekleyebilecek konumdayız,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Cleveland-Cliffs 2025’in ikinci çeyreğinde net kârını artırdı

31 Tem | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs’in net kârı ilk çeyrekte artış kaydetti

12 May | Çelik Haberler

Metallus’un net satışları ilk çeyrekte azaldı, sevkiyatlarda çeyreklik bazda %17 artış görüldü

09 May | Çelik Haberler

Steel Dynamics ilk çeyrekte gelirinin artmasını bekliyor

20 Mar | Çelik Haberler

Metallus’un dördüncü çeyrekte net satışları ve 2024’ün tamamında net kârı düşüş kaydetti

03 Mar | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs 2024'te net zarara döndü

26 Şub | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı 2024’te düştü, şirket 2025’te talebin güçlenmesini bekliyor

28 Oca | Çelik Haberler

US Steel dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

24 Ara | Çelik Haberler

Steel Dynamics dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

23 Ara | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs üçüncü çeyrekte daha düşük net kâr açıkladı, 6 No’lu yüksek fırın 2025’in başında devreye alınacak

07 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis