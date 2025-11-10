 |  Giriş 
Metallus’un net satışları 2025’in üçüncü çeyreğinde arttı

Pazartesi, 10 Kasım 2025 10:15:52 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus, yılın üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 227,2 milyon $’a kıyasla 305,9 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, net kârı aynı döneme kıyasla 5,9 milyon $’dan 8,1 milyon $’a çıktı. Hisse başına kâr ise 2024’ün üçüncü çeyreğinde kaydedilen 0,10$’a kıyasla 0,19$ oldu.

Metallus’un sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla 4.600 mt ya da %3 düşüş ve 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla %36 artışla 163.100 mt seviyesinde kaydedildi. Çeyreklik bazda düşüş enerji ve sanayi sevkiyatlarındaki azalmaya bağlandı.

Metallus CEO’su Mike Williams, “İstikrarlı talep, operasyonel performanstaki iyileşme ve elverişli ürün karmasının, özellikle havacılık ve savunma sevkiyatlarındaki güçlü seyirle desteklenmesi sayesinde bir kez daha güçlü çeyrek sonuçları elde ettik. Güvenlik ve operasyonel mükemmeliyet önceliklerimiz arasında yer alıyor ve bu konudaki çabalarımızın hem şirket içinde hem de dışında meyvesini verdiğini görüyoruz. Ayrıca, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapmamızı sağlayacak olan planlı yıllık bakım duruşlarımızın büyük kısmını tamamladık,” ifadelerini kullandı.


