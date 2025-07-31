Cleveland-Cliffs 2025’in ikinci çeyreğinde net kârını artırdı

ABD merkezli maden ve doğal kaynak şirketi Cleveland-Cliffs Inc. yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket ikinci çeyrekte 4,9 milyar $ değerinde satış geliri elde ederken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde satış geliri 4,6 milyar $ olmuştu. Şirket bahsi geçen çeyrekte önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen negatif 174 milyon $’a kıyasla 97 milyon $ AVFÖK değeri kaydetti.

Cleveland-Cliffs 2025 yılının tamamı için 625 milyon $ seviyesinde yer alan sermaye harcaması tahminlerini 600 milyon $’a çekti.

Şirket Başkanı ve CEO’su Lourence Goncalves, “İkinci çeyrek sonuçlarımız, birkaç ay önce duyurduğumuz karbon ayak izi optimizasyonu girişimlerinin hem maliyetler hem de gelirler üzerinde olumlu bir etki yarattığını göstermektedir. İkinci çeyrekteki güçlü maliyet performansımız, üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha da artacak ve bunun sonucunda düzeltilmiş EBITDA'da daha fazla iyileşme bekliyoruz. İkinci çeyrekte stoklarımızı daha da azalttık, bu da çeyrek boyunca işletme sermayemizde önemli bir alan yarattı. Yerel çelik fiyatları güçlü seyrini sürdürüyor, maliyet azaltma planlarımız net ve sipariş defterimiz sağlıklı. Çok daha önemlisi, Indiana Harbor'dan bir rakibimize slab tedarik ettiğimiz beş yıllık sözleşmenin süresi beş aydan az bir süre sonra dolacak. Son birkaç aydır slab fiyatlarının endeks bazlı olarak anormal derecede düşük seyretmesi nedeniyle, bu sözleşme EBITDA'ya olumsuz katkı sağladı ve uzatılmayacak,” dedi.

Goncalves sözlerine şöyle devam etti: “Cliffs, otomotiv üreticilerinin önemli bir çelik tedarikçisidir ve Trump yönetimi, hem yerel çelik hem de yerel otomotiv sektörlerine güçlü desteğini sürdürmektedir. Vergilerin yerel üretime, yerel istihdama ve ulusal güvenliğe olumlu etkisini görmeye başladık. Bu eğilimin devam etmesini ve gelişen yerel çelik endüstrisinin desteğiyle Amerikan otomotiv endüstrisinin yeniden canlanmasını bekliyoruz. İleriye dönük olarak, yabancı rakipler bu cazip pazara girmek istiyorlarsa, ABD’de çelik kapasitesi kurmaları gerekecek. Otomotiv, elektrik çelikleri, paslanmaz çelik ve levha alanlarında faaliyet gösteren, ABD merkezli halka açık bir şirket olarak, Cleveland-Cliffs'in varlıkları, işleri ve ayak izi, bu yeni gerçeklikten yararlanmak için benzersiz bir konumda bulunuyor”.