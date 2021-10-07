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Northwest Pipe Company Park Environmental Equipment, LLC’yi satın aldı

Perşembe, 07 Ekim 2021 10:46:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

NorthWest Pipe Company, su, atık su ve çevre altyapısı çözümleri geliştiren, üreten ve dağıtan prekast beton ile çelik üretim şirketi Park Environmental Equipment, LLC’yi (ParkUSA), 87,4 milyon $ karşılığında, satın aldığını duyurdu.

Satış gelirleri 66,5 milyon $ seviyesinde yer alan ve 1984 yılında Houston’da kurulan ParkUSA’in, Houston, Dallas ve San Antonio’da üretim tesisleri bulunuyor. Söz konusu devralımla birlikte, Northwest’in, Teksas su altyapısı piyasasındaki konumu güçlenecek.

Northwest Pipe, geçtiğimiz üç yıllık süre içerisinde, Ameron Water Transmission Group ve Geneva Pipe and Precast Company de dahil olmak üzere toplamda üç önemli şirketi bünyesine kattı.


Etiketler: devralım  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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