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NMDC Donimalai demir cevheri madeninde 80 milyon $’lık kapasite artırımı projesi başlattı

Çarşamba, 24 Haziran 2026 09:42:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlet iştiraki madencilik şirketi NMDC Limited, yıllık üretim kapasitesini 15 milyon mt'dan 17 milyon mt'a çıkarmak amacıyla Donimalai demir cevheri kompleksinde yaklaşık 80 milyon $ tutarında bir kapasite artırımı projesi başlattı.

Kaynaklar, güneydeki Karnataka eyaletinde bulunan Donimalai demir cevheri sahasındaki projenin ek ağır madencilik ekipmanlarının devreye alınmasını, bir eleme tesisinin kurulmasını ve cevherin işleme tesisine taşınması için bir konveyör sisteminin inşa edilmesini kapsadığını belirtti.

Donimalai'deki yatırımın, NMDC Limited'in yıllık toplam demir cevheri üretimini 100 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Şirket, 2025-26 mali yılında elde ettiği 53 milyon mt'luk üretimin ardından, 2026-27 mali yılında üretimini 60 milyon mt'a yükseltmeyi hedefliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Yatırım NMDC 

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