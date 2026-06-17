BHP ve Rio Tinto çelik talebinin Çin dışına kaymasıyla Hindistan’a yöneliyor

Reuters’ta yer alan bir habere göre Çin’de çelik talebindeki yavaşlamanın küresel çelik sektöründe büyüme yönünü Güney Asya ve Güneydoğu Asya’ya kaydırmasıyla küresel madencilik devleri BHP ve Rio Tinto Hindistan’ı demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü için uzun vadeli önemli bir büyüme pazarı olarak öne çıkardı.

Singapur’da düzenlenen bir konferansta konuşan BHP Group Satış ve Pazarlama Direktörü Michiel Hovers, Hint çelik üreticilerinin agresif şekilde büyüdüğünü belirterek BHP’nin Hindistan’daki birçok müşterisinin kapasitelerini ikiye katladığını ifade etti. Hovers, Hindistan’ın hızlı kentleşme, altyapı yatırımları ve yeni kapasitelerin desteğiyle çelik tüketimindeki büyüme sürecinin henüz erken aşamalarında olduğunu ekledi.

Dünyanın ikinci büyük çelik üreticisi olan Hindistan, ham çelik üretimini önümüzdeki yıllarda kayda değer ölçüde artırmayı hedefliyor. Ülkenin mevcut yaklaşık 168 milyon mt seviyesindeki üretimine kıyasla hedefler, 2031 yılına kadar 300 milyon mt ve 2035-36 dönemine kadar 400 milyon mt aralığında bulunuyor. Bu seviyeler Çin’in yıllık yaklaşık 1 milyar mt seviyesindeki çelik üretiminin oldukça altında kalsa da söz konusu genişlemenin önemli miktarda demir cevheri ve Hindistan’ın büyük ölçüde ithal ettiği koklaşabilir taş kömürü ihtiyacı yaratması bekleniyor.

Rio Tinto Ticari İşler Direktörü Bold Baatar da Hindistan ve ASEAN ülkelerinden gelecek talep artışının, uzun süredir devam eden emlak sektörü krizinin çelik tüketimi üzerinde baskı yarattığı Çin’deki durgunluğu dengelemeye yardımcı olmasının beklendiğini vurguladı. Baatar’a göre küresel demir cevheri piyasasının hem yeni talebi karşılamak hem de azalan maden üretiminin yerini almak için önümüzdeki on yılda yaklaşık 950 milyon mt yeni kapasiteye ihtiyacı olacak.

Öte yandan Çin’de çelik talebinin bu yıl daha da gerilemesi beklenirken, ülkedeki çelik üretimi 2025 yılında son yedi yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum yerel çelik üreticileri için daha iyi şartlar elde etmeye çalışan devlet destekli demir cevheri alıcısı China Mineral Resources Group ile pazarlık yapmaya çalışan başlıca demir cevheri tedarikçileri üzerindeki baskıyı artırdı.