NLMK’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %8 arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 12:35:07 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış raporunu açıkladı. Rapora göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde NLMK’nın ham çelik üretimi, Ağustos ayında Lipetsk sahasındaki oksijen tedarik altyapısında meydana gelen kaza ve buna bağlı onarım çalışmaları nedeniyle önceki çeyreğe göre %15 düşüş ve yıllık %1 artışla 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin ham çelik üretimi, ekipman verimliliğindeki bakım çalışmalarının ardından kaydedilen artış sayesinde yıllık %8 artışla 12,9 milyon mt oldu.

Üçüncü çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları, NLMK Lipetsk’in üretiminin düşmesi nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %4 ve yıllık %7 düşüşle 4,1 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin ihracat pazarlarına yaptığı yarı mamul satışları, artan pik demir satışları sayesinde ikinci çeyreğe göre %1 artarken, nihai mamul satışları başlıca pazarlardan gelen talebin istikrar kazanmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %1 artarak 2,7 milyon mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirketin toplam çelik satışları yıllık %7 düşerek 12,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin yerel satışları çeyreklik ve yıllık bazda değişim göstermeyerek 2,8 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin yerel satışları, ABD pazarında artan talep sayesinde yıllık %2 artışla 8,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ihracat satışları çeyreklik bazda %2 artışla 1,4 milyon mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında NLMK’nın ihracat satışları yıllık %23 düşüşle dört milyon mt seviyesinde yer aldı.