Evraz’ın ham çelik üretimi 2020’de pandemiye rağmen neredeyse yatay seyretti

Cuma, 29 Ocak 2021 16:39:08 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, 2020 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Evraz’ın toplam ham çelik üretimi, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde planlanan sermaye onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından EVRAZ NTMK’deki üretim hacminin artması ve EVRAZ North America’nın üretiminin iyileşmesi nedeniyle çeyreklik bazda %7,4 artışla 3,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %6,1 artışla 4,85 milyon mt oldu. 2020 yılında şirketin ham çelik üretimi pandemiden dolayı ortaya çıkan zorluklara rağmen neredeyse yatay seyrederek yıllık %1,3 düşüşle 13,63 milyon mt seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak, petrol ve gaz piyasalarındaki aksaklıklar talebin düşmesine neden olarak EVRAZ North America’da üretim hacimlerinin azalmasına neden oldu.

Dördüncü çeyrekte şirketin ham koklaşabilir taş kömürü üretimi, Raspadskaya madenin üretimin iyileşmesi nedeniyle çeyreklik bazda %26,1 artışla 6,02 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında şirketin ham koklaşabilir taş kömürü üretimi, Razrez Raspadsky açık ocağındaki üretimin 2020 yılının Mayıs ayından Eylül ayına kadar askıda kalması, Mezhegeyugol madeninin söz konusu yılın Mart ayından itibaren askıda olması ve Raspadskaya madeninde görülen zorlu jeolojik koşullar nedeniyle üretim hacminin düşmesinden dolayı yıllık %21 düşüşle 20,65 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri ürünleri üretimi çeyreklik bazda %3,8 artışla 3,64 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında ise şirket yıllık %3,2 artışla 14,20 milyon mt demir cevheri üretti.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Evraz’ın toplam çelik satışı, çeyreklik bazda %12 artışla 3,41 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise Rusya’da mevsimsel faktörler nedeniyle ihracat pazarlarındaki toparlanma ve nihai inşaat ürünlerine yönelik talebin zayıflaması sonucu çeyreklik bazda %30,4 artışla 1,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin nihai mamul satışları çeyreklik bazda %1,9 düşüşle 1,70 milyon mt oldu.

2020 yılında şirketin toplam çelik satışları yıllık %3,1 düşüşle 13,06 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları yıllık %6,1 artışla 6,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. Evraz’ın söz konusu dönemdeki nihai mamul satışları yıllık %10,1 düşüşle 6,87 milyon mt oldu.