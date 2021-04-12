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NLMK’nın ham çelik üretimi ilk çeyrekte %12 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 12:43:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) ilk çeyreğe ilişkin üretim ve satış raporunu açıkladı. Rapora göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde NLMK’nın ham çelik üretimi, ekipman verimliliğindeki bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaydedilen artış ve Russia Long Products segmentindeki planlı bakımın tamamlanması nedeniyle önceki çeyreğe göre %12 ve yıllık %4 artışla 4,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları, NLMK Lipetsk’in yüksek fırınlarından birinde yapılan bakım çalışmalarından dolayı düşen ticari pik demir satışları ve nihai haddelenmiş ürünlere yönelik yerel talebi karşılamak için NLMK USA’e yapılan grup içi slab teslimatlarının toparlanması nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %7 ve yıllık %13 düşüşle 3,9 milyon mt oldu.

Bu yılın birinci çeyreğinde şirketin yerel satışları çeyreklik bazda %4 artış ve yıllık %10 düşüş göstererek 2,7 milyon mt oldu.

Söz konusu çeyrekte şirketin ihracat satışları, pik demir satışlarının düşmesi ve grup içi slab teslimatlarının artması nedeniyle yıllık bazda %12 ve çeyreklik bazda %21 düşüşle 1,2 milyon mt oldu.


Etiketler: slab  yarı ürünler  ham çelik  NLMK  BDT  pik demir  Rusya  çelik üretimi  hammaddeler  |  benzer haberler »


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