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Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %65 düştü

Salı, 22 Kasım 2022 12:20:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk dokuz ayında, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, Mariupol tesislerinde azalan üretim nedeniyle yıllık %65 düşüşle 2,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Azovstal tesisinde üretim 2,34 milyon mt düştü.

Ocak-Eylül döneminde Metinvest’in ham çelik üretimi yıllık %61,5 düşüşle 2,67 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Metinvest’in yarı mamul üretimi azalan pik demir üretimi nedeniyle yıllık %64,2 düşüşle 882.000 mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %56 düşüşle 2,35 milyon mt oldu. Özellikle, yassı mamul üretimi yıllık 2,92 milyon mt düşüşle 1,51 milyon mt seviyesinde yer alırken, uzun mamul üretimi yıllık 21.000 mt artışla 809.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %59 düşerek 9,7 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %47,3 düşüşle 7,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %44,4 düşerek 2,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi çoğunlukla vasıflı işçi eksikliği ve United Coal’in madenlerindeki jeolojik koşulların kötüleşmesi nedeniyle yıllık %9,1 düşerek 3,69 milyon mt oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Ham Çelik Pik Demir Demir Cevheri Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim Metinvest 

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