Evraz’ın çelik üretimi ve satışları 2021’de ihracat vergileri nedeniyle düştü

Salı, 01 Şubat 2022 10:39:08 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi Evraz Group 2021 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Evraz’ın toplam ham çelik üretimi, Kasım ayında EVRAZ North America’daki bakım çalışmalarına bağlı kesintiler nedeniyle çeyreklik bazda %0,6 düşüşle 3,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %0,6 düşüşle 2,70 milyon mt oldu. Yılın tamamında şirketin ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 13,57 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %3 düşüşle 10,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin ham çelik üretimi Rusya’nın ihracat vergisi getirmesinin ardından üretim hacimlerinin düşmesinden kaynaklandı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %34,4 artışla 6,69 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış, Raspadskaya, Osinnikovskaya ve Yerunakovskaya-VII madenlerindeki uzunayağın tamamlanmasından kaynaklandı. Yılın tamamında Evraz’ın ham koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %12,7 artışla 23,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Artışın başlıca nedeni 2020 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında kaydedilen kötü piyasa koşulları nedeniyle faaliyetlerini durduran Razrez Raspadsky’deki faaliyetlerin yeniden başlaması oldu.

Öte yandan dördüncü çeyrekte şirketin demir cevheri ürünleri üretimi çeyreklik bazda %7 artışla 3,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın tamamında demir cevheri ürünleri üretimi yıllık %1,4 artışla 14,39 milyon mt oldu.

Yılın dördüncü çeyreğinde Evraz’ın toplam çelik satışı çeyreklik bazda %7 artışla 3,18 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise çeyreklik bazda %7,2 düşüşle 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, şirketin nihai mamul satışları çeyreklik bazda %11,6 artışla 1,83 milyon mt oldu. 2021 yılında şirketin toplam çelik satışları yıllık %4,5 düşüşle 12,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu düşüş 2021 yılında Rusya’nın getirdiği ihracat vergisinin ihracata yönelik yarı mamul üretimi üzerindeki etkisinden kaynaklandı. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise yıllık %10,4 düşüşle 5,54 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, şirketin nihai mamul satışları yıllık %0,7 artışla 6,93 milyon mt oldu.

Yılın son çeyreğinde şirketin yurt dışına yaptığı koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %4 artışla 2,56 milyon mt olurken, yılın tamamında şirketin yurt dışına yaptığı koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık %14 düşüşle 10,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan dördüncü çeyrekte şirketin ihracat pazarlarına yaptığı demir cevheri satışları çeyreklik bazda %58,1 artışla 479.000 mt olurken, 2021 yılında Evraz’ın ihracat pazarlarına yaptığı demir cevheri satışları yıllık %17,4 düşüşle 1,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.