Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

Perşembe, 11 Ağustos 2022 14:26:39 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, bu yılın birinci yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk yarısında, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, Mariupol tesislerinde azalan üretim nedeniyle yıllık %48,8 düşüşle 2,25 milyon mt seviyesinde yer aldı. Azovstal tesisinde üretim 1,38 milyon mt düştü.

Birinci yarıda Metinvest’in ham çelik üretimi yıllık %44,7 düşüşle 2,41 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk yarısında, Metinvest’in yarı mamul üretimi azalan pik demir üretimi nedeniyle yıllık %46,9 düşüşle 771.000 mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %45,9 düşüşle 1,88 milyon mt oldu. Özellikle, yassı mamul üretimi yıllık 1,65 milyon mt düşüşle 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, uzun mamul üretimi yıllık 125.000 mt artışla 575.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %44,5 düşerek 8,8 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %36,6 düşüşle 6,18 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %48 düşerek 1,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın birinci yarısında Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi savaştan dolayı tedarik zincirlerinde görülen aksaklıklar sonucunda Pokrovske Coal’da azalan madencilik ve işleme faaliyetleri nedeniyle yıllık %10 düşerek 2,43 milyon mt oldu.