NLMK yeni madencilik projesi için anlaşma imzaladı

Perşembe, 03 Haziran 2021 13:42:20 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, Belgorod Bölgesi yönetimi ile Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Stoilensky Madencilik ve Zenginleştirme tesisinde kurulacak yeni bir madencilik projesi için anlaşma imzaladığını açıkladı. Yaklaşık 250 milyar RUB (3,42 milyar $) yatırım ile çevre dostu teknolojilerle inşa edilecek olan proje, şirketin sıcak briketlenmiş demir üretiminde uzmanlaşmasını sağlayacak.

Projenin 2027-2028 yıllarında devreye alınması planlanıyor.

Proje, demir cevheri üretimini yılda 43 milyon mt’dan 67 milyon mt seviyesine çıkarmak için mevcut madenin genişletilmesini, toplam 10 milyon mt konsantre üretimi için yeni zenginleştirme kapasitelerinin inşasını, 9 milyon mt kapasiteli bir peletleme tesisi ve 2,5 milyon mt kapasiteli sıcak briketlenmiş demir tesisini kapsıyor. Proje, 1.300 kişiye kadar yeni istihdam yaratacak.

NLMK’nın CEO’su Grigory Fedorishin, “Sıcak briketlenmiş demir şu anda hem Rusya’da hem de küresel pazarda talep görüyor. Bu ürünü çelik üretiminde kullanmak, karbon salımını geleneksel teknolojilere kıyasla yarı yarıya azaltıyor. Proje, NLMK’nın yeni stratejik geliştirme projesi Strateji 2030 için planlama sürecinin başlangıcını temsil ediyor. Düşük karbon salımı yapan yüksek teknolojili entegre dijital üretim, şirketin rekabet avantajlarını güçlendirecek,” dedi.