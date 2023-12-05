Metalloinvest Lebedinsky GOK’un yüksek kaliteli demir cevheri konsantresi kapasitesini artırdı

Salı, 05 Aralık 2023 11:15:25 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest KDV dahil 2 milyar RUB (21,9 milyon) yatırımla bağlı kuruluşu Lebedinsky GOK’un 9 No’lu teknoloji birimini yeniledi. Tesisin başlıca teknolojik ekipmanları değiştirildi.

Yeni ekipman ve teknolojik çözümlerle Lebedinsky GOK’un yıllık yüksek kaliteli demir cevheri konsantresi üretimi 250.000 mt arttı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Ocak ayında şirket Lebedinsky GOK’ta bulunan 3 No’lu sıcak briketlenmiş demir üretim tesisindeki doğrudan indirgeme birimini yenileyerek tesisin üretim kapasitesini %3 artışla yılda 2 milyon mt’un üzerine çıkarmıştı.