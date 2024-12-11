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Metalloinvest Mikhailovsky GOK’ta ikinci konveyör kompleksini devreye aldı

Çarşamba, 11 Aralık 2024 13:50:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın lider demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, Kursk bölgesinde bulunan Mikhailovsky GOK’taki ikinci cevher kırma ve konveyör kompleksini devreye aldığını açıkladı.

10 milyar RUB (97,2 milyon $) yatırımla kurulan yeni kompleks yıllık 35 milyon mt demir cevheri çıkartma kapasitesine sahip ve Mikhailolvsky GOK’un yıllık demir cevheri üretiminin 50 milyon mt’a çıkmasını sağlayacak. Kompleksin içinde 2,4 kilometre uzunluğunda ve 5,25 m/s hıza sahip dört konveyör bandı, bir cevher kırma birimi, yükselme ve depolama kompleksi, demir cevheri deposu, onarım birimi ve trafo istasyonu bulunuyor. Yeni kompleksin kapasitesi aşamalı olarak artıp 2025’te tam kapasitede çalışacak.

Metalloinvest CEO’su Oleg Krestinin, “Demir cevheri üretiminde konveyör ile taşıma modeline geçiş Mikhailovsky GOK için stratejik bir adım. Yeni sistemle çevreye olan etkimiz azalacak ve taşıma modeli iyileştirilerek demir cevheri üretim maliyeti azalacak. Bununla birlikte demir yolu kullanmadan yüksek tenörlü demir cevheri işleyebileceğiz,” ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alikhanov, kompleksin yalnızca Kursk bölgesinin değil, Rusya madencilik ve metalürji sektörünün gelişimi için büyük bir önem taşıdığını söyledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Rusya BDT Madencilik Üretim Metalloinvest 

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