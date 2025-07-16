Nissan Oppama tesisindeki üretimini 2028’de durduracak, araç üretimini Kyushu’da toplayacak

Küresel yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında önemli bir adım atan Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co., Ltd., Yokosuka’da bulunan Oppama tesisindeki araç üretimini 2027-28 mali yılı sonu olan 2028 yılı Mart ayında durduracağını açıkladı. Bu stratejik hamleyle şirket, mevcut ve gelecekteki tüm araç üretimini Oppama’dan Fukuoka eyaletinde bulunan Nissan Motor Kyushu Co., Ltd.’ye taşıyarak üretim operasyonlarını optimize etmeyi amaçlıyor.

Nissan’a göre bu karar, Çin hariç olmak üzere şirketin küresel üretim kapasitesini 3,5 milyon adetten 2,5 milyon adede düşürme ve tesis kullanım oranlarını %100’e çıkarma yönündeki kapsamlı çabaların bir parçası. Bu amaç doğrultusunda şirket, üretim tesislerini 17’den 10’a indirmeyi planlıyor. Açıklamaya göre operasyonların Kyushu tesisine aktarılması, üretim maliyet verimliliğini, ürün kârlılığını ve tesis rekabet gücünü artırmanın yanı sıra uzun vadeli büyüme ile sürdürülebilirliği destekleyecek.

Oppama tesisindeki araç üretimi aşamalı olarak durdurulurken, bölgedeki diğer önemli birimler olan Nissan Araştırma Merkezi, GRANDRIVE, çarpışma testi tesisleri ve Oppama İskelesi faaliyetlerine normal şekilde devam edecek. Bu birimler, Nissan’ın Japonya’daki Ar-Ge ve lojistik kabiliyetleri için büyük önem taşıyor.

Nissan’ın Baş Planlama Sorumlusu Ivan Espinosa, “Oppama tesisi tarihimizin gurur verici bir parçası ve mirası kalıcı olacak” dedi ve şirketin geçiş süreci boyunca yerel toplumu ve çalışanlarını destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

1961 yılından bu yana faaliyette olan Oppama tesisi 17,8 milyondan fazla araç üretti. Planlanan kapanışa kadar üretim tam kapasitede devam edecek ve geçiş tamamlanana kadar kesintisiz tedarik ve kalite standartları sağlanacak.