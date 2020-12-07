Nippon Steel yurt dışındaki kapasitesini artırırken, Japonya’daki kapasitesini azaltacak

Pazartesi, 07 Aralık 2020 17:12:55 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, otomotiv talebinin toparlanması ve gelecekteki talep artışı görünümü nedeniyle yurt dışındaki pazarlarda üretim kapasitesini artırmayı ve yerel pazardaki kapasitesini düşürmeyi planlıyor.

2019 yılında Nippon Steel, ArcelorMittal ile ortak olarak, yıllık 9,6 milyon mt kapasiteye sahip Hindistan merkezli Essar Steel’i satın aldı ve şirketler, yeni ortaklığın kapasitesini artırmayı düşünüyorlar. Nippon Steel ayrıca Alabama, Calvert’deki ABD ortaklığında yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli yeni bir elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Pandemiden önce, Japonya’da düşen taleple karşı karşıya kalması ve Çin ile rekabet halinde olması Nippon Steel’i üretim kapasitesinin yaklaşık %10’unu kapatmaya zorladı. Corona virüsü salgını sırasında şirket, bazı yüksek fırınlarını azalan talep nedeniyle geçici olarak durdurdu ve ilk çeyrekte net zarar bildirdi.

Nippon Steel’in Başkan Yardımcısı Katsuhiro Miyamato Reuters’a verdiği demeçte, “Gelecek hedefimiz, küresel otomobil talebinin toparlanmasından faydalanarak yurt dışındaki kârımızı artırmak. Orta vadede, talebin artmasının beklendiği yurt dışındaki üretim kapasitemizi genişletmek istiyoruz,” dedi.