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Nippon Steel yılın tamamı için zarar beklentisini düşürdü

Cuma, 05 Şubat 2021 17:50:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2020-21 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Nippon Steel, bir önceki mali yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 351,56 milyar JPY net zarara kıyasla 116,48 milyar JPY (1,10 milyar $) net zarar bildirirken, şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4,47 trilyon JPY net satışa göre %22,9 düşüş göstererek 3,45 trilyon JPY (32,66 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, yılın üçüncü çeyreğinde, Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %10,1 düşüşle 8,47 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %10,9 düşüşle 7,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket beş yüksek fırınından üçünü yeniden devreye aldı ve ham çelik üretiminin yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 10,10 milyon mt’a ve yılın tamamında 33,20 milyon mt'a çıkmasını bekliyor.

Nippon Steel, yılın ikinci yarısında talebin toparlanması bekliyor. Şirket, 31 Mart 2021 tarihinde sona eren mali yılda, Corona virüsünden dolayı üretim ve sevkiyat hacmindeki düşüş nedeniyle daha önce tahmin edilen 170 milyar JPY zarara kıyasla 120 milyar JPY zarar kaydedeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Nippon Steel  çelik üretimi  mali sonuçlar  ham çelik  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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