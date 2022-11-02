Nippon Steel’in net kârı ve satışları 2022-2023 mali yılının ilk yarısında yükseldi

Çarşamba, 02 Kasım 2022 13:20:23 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, 30 Eylül tarihinde sona eren 2022-2023 mali yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Nippon Steel, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 312,71 milyar JPY net kâra kıyasla 394,71 milyar JPY (2,68 milyar $) net kâr bildirdi. Şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,16 trilyon JPY net satışa kıyasla %22,4 artış göstererek 3,87 trilyon JPY (20,98 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda, şirketin ham çelik üretimi yıllık %15,8 düşüşle 17,04 milyon mt olurken, çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %14,2 düşüşle 15,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket ham çelik üretiminin yılın ikinci yarısında yaklaşık 17 milyon mt, yılın tamamında ise 34 milyon mt olmasını bekliyor.

Nippon Steel ayrıca yılın tamamına yönelik kâr beklentisini yıllık %5,1 artışla 670 milyar JPY seviyesine yükseltti.

Öte yandan şirket, gelişmiş ürünler ve teknik çözümlerle müşterilerinin karbon salımını azaltmasına katkı sağlamanın yanı sıra aynı hedefi kendi üretim süreçlerinde de hayata geçirmeye yönelik ‘NSCarbolex™ Solution’ adındaki yeni markasını tanıttı. Nippon Steel 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı hedefliyor.