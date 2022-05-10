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Nippon Steel mali yılın tamamında net kâr elde etti, görünüm savaş nedeniyle belirsiz

Salı, 10 Mayıs 2022 10:44:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation 31 Mart tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Nippon Steel bir önceki mali yılda kaydedilen 32,43 milyar JPY net zarara kıyasla 637,32 milyar JPY (4,89 milyar $) net kâr bildirirken, şirketin net satışları bir önceki mali yılda kaydedilen 4,83 trilyon JPY’ye kıyasla %40,9 artış göstererek 6,81 trilyon JPY (52,23 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın tamamında Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %17,2 artışla 38,68 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %13,9 artışla 35,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle görünüm son derece belirsiz olduğundan 2022-23 mali yılı için gelir tahminleri henüz yapılmadı. Hesaplamalar yapılır yapılmaz tahminler açıklanacak.


Etiketler: ham çelik Japonya Uzak Doğu çelik üretimi mali sonuçlar Nippon Steel 

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